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«Одни кости»: Ольга Бузова напугала фанатов худобой
Фото: instagram.com/buzova86

«Одни кости»: Ольга Бузова напугала фанатов худобой

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Ольга Бузова продемонстрировала идеальный пресс в своем Instagram-аккаунте. Тем не менее подписчики звезды обеспокоились здоровьем певицы, отметив, что ей не к лицу такая худоба.

— Сегодня был очень сложный день... и безумно эмоциональное шоу! Единственное, что сейчас я хочу, — так это домой и на ручки, — поделилась своими эмоциями Бузова под фотографией.

Поклонники звезды подчеркнули, что Бузова стала чересчур худой и ей бы не помешала пара лишних килограммов: «Какая худая стала, это просто караул, одни кости»; «Такая сушка тела до добра не доведет»; «Слишком худая».

Однако некоторые фанаты попросили артистку не обращать внимания на слова хейтеров и позавидовали кубикам на животе звезды: «Шикарный пресс»; «Вот это пресс»; «Хочу такой пресс».

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Ольга Бузовапевица Ольга Бузоваидеальная фигура
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