«Кого я сосватал»: Авербух ответил на заявление, что «Ледниковый период» разбивает семьи

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Фигурист Илья Авербух прокомментировал заявление, что «Ледниковый период» еще называют вторым шоу «Давай поженимся». Он опроверг заявление, что из-за участия в проекте распадаются семьи и образуются новые пары среди участников.

— Это вещь, которую мне неприятно слышать, это нечестные сплетни, проект вообще не про это. Если мы возьмем по факту, за 15 лет существования проекта были разные проекты. Две–три истории, не подтвержденные, не закончившиеся никакими отношениями, случались. Как и случались на съемочных площадках, в фильмах. Мне грустно, потому что этой цели нет. Какая-то дубина написала, что Авербух сваха. Кого я сосватал, с кем я сосватал? В кучу брошены все, — заявил Авербух.

По его словам, нет ни одной пары, которая бы после «Ледникового периода» стала жить вместе, кроме актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышова, которые познакомились на другом проекте. Авербух напомнил, что отношения актера Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной тоже начались задолго до проекта.

— В проекте «Ледниковый период» никто никого не нашел. Навка с Башаровым. Разве они поженились? Они этого не отрицают, у них были романтические отношения, Дима Марьянов и Ира Лобачева сформировались не потому, что мы с Ирой расстались. Она начала отношения, ни одна пара не поженилась. Надо вбросить, — считает Авербух.

Интервью опубликовано на YouTube-канале Василия Конова.

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