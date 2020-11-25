Госдума приняла закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета РФ

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Государственная дума приняла закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета России. Об этом РИА Новости сообщает в среду, 25 ноября.

Напомним, инициатива была внесена в ГД президентом страны Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок к Конституции РФ.

Согласно документу, Госсовет будет конституционным государственным органом. Его руководителем станет глава государства, в состав также войдут премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Госдумы, глава администрации президента и губернаторы. По решению лидера страны в Госсовет могут войти члены партий, имеющие представительство в Думе, и другие официальные лица.

Предполагается, что Госсовет займется принятием решений по развитию внешней и внутренней политики. Его участники также должны будут обсуждать параметры проекта бюджета и кадровой политики.

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