Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Госдума приняла закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета РФ
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Госдума приняла закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета РФ

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Государственная дума приняла закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета России. Об этом РИА Новости сообщает в среду, 25 ноября.

Напомним, инициатива была внесена в ГД президентом страны Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок к Конституции РФ.

Согласно документу, Госсовет будет конституционным государственным органом. Его руководителем станет глава государства, в состав также войдут премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Госдумы, глава администрации президента и губернаторы. По решению лидера страны в Госсовет могут войти члены партий, имеющие представительство в Думе, и другие официальные лица.

Предполагается, что Госсовет займется принятием решений по развитию внешней и внутренней политики. Его участники также должны будут обсуждать параметры проекта бюджета и кадровой политики.

Читайте также: Госсовет сможет рассматривать законопроекты по предложению президента

ГосдумазаконГоссовет
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Диагноз поставит только врач

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Все мнения
О проекте