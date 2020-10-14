Госсовет сможет рассматривать законопроекты по предложению президента

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Госсовет будет рассматривать по предложению президента страны проекты федеральных законов и указов, имеющие «общегосударственное значение». Об этом говорится в законопроекте, который внес глава РФ Владимир Путин в Государственную думу.

Еще одной задачей Госсовета может стать обсуждение основных вопросов кадровой политики в России. Также члены Госсовета смогут влиять на рассматриваемые проекты бюджета в РФ.

— Президент Российской Федерации может возложить на Государственный совет иные задачи, имеющие важное государственное значение, — говорится в президентском законопроекте, опубликованный в базе ГД.

Ранее сообщалось, что в состав Госсовета предложили включить президента, руководство кабмина, глав регионов, Госдуму, Совфед и Администрации президента.

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