Сергей Собянин рассказал о проектировании 120 километров дорог в ТиНАО

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В столице начали проектировать 120 километров новых дорог для ТиНАО, среди которых магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 25 ноября, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— Сейчас проектируется около 120 километров новых дорог для ТиНАО. Важнейший проект — развитие магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Она позволит сократить время на поездки между соседними округами, снизит нагрузку на южный участок МКАД, обеспечит связь с Юго-Восточной хордой, — уточнил глава города.

Он добавил, что также планируется запустить дополнительные маршруты общественного транспорта с пересадкой на участок Сокольнической линии метро. Кроме больших магистралей, по словам мэра, приводятся в порядок кварталы Новой Москвы, и после реконструкции можно будет запустить городской транспорт.

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