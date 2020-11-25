Цифровую платформу для поддержки экспорта разработают в Москве

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Цифровая платформа, которую разработают в Москве, поможет столичным компаниям выходить на экспорт своей продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что платформа будет похожа на биржу, где можно оставить свое предложение о поставке продукции за рубеж. Список иностранных клиентов возьмут из базы центра «Моспром».

Заммэра отметил важность идеи платформы на фоне роста интереса к московским компаниям из-за рубежа. В качестве примера Владимир Ефимов привел оборудование связи и телекоммуникаций. По его словам, экспорт волоконно-оптических кабелей с начала 2020 года увеличился на 79 процентов и составил 1,74 миллиона долларов.

— Вместе с кабельной продукцией растет спрос и на оборудование для строительства линий связи, в частности на европейском рынке. В первую очередь это связано с развитием интернет-инфраструктуры и распространением технологий 5G. Чтобы помочь нашим предприятиям с освоением новых рынков, мы постоянно адаптируем и развиваем уже существующие меры поддержки, — приводятся слова Ефимова на официальном сайте мэра Москвы.

Платформу планируют запустить в следующем году.

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