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Власти Москвы ожидают более активную динамику экспорта в 2021 году
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы ожидают более активную динамику экспорта в 2021 году

Вероника Кузьминова

Город

Более активную динамику промышленного производства и экспорта можно будет увидеть в столице в следующем году. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, пандемия коронавируса помогла предприятиям «переосмыслить свои подходы, открыть новые каналы».

— Я уверен, что с восстановлением экономической активности и в нашей стране, и в мировой экономике, в следующем году мы увидим более активную динамику и промышленного производства, и, соответственно, экспортной продукции, — заявил Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Владимир Ефимов рассказал, какие предприятия могут получить налоговые отсрочки.

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экспортпредприятия МосквыВладимир Ефимов
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