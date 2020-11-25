«Рисковать-то не хочется вообще»: Семен Слепаков порассуждал на тему брака

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Российский комедийный актер и певец Семен Слепаков с супругой Кариной стараются не афишировать подробности своей личной жизни. Тем не менее шоумен решил раскрыть некоторые детали супружеских отношений в эфире YouTube-проекта «Решайся».

— Что для меня сильно рискнуть в личных отношениях? Замуж позвать человека. Шкала риска вместе с возрастом повышается. Чем больше лет, тем больше риска во всем. Ты просто уже привыкаешь к каким-то своим маленьким комфортам. В 41 год непонятно, чем ты готов жертвовать. На самом деле, рисковать-то и не хочется вообще, — отметил артист.

Кроме того, комик вспомнил отношения своих старших родственников. По его словам, брак ранее был неким побегом в собственный мир для того, чтобы выжить в трудных советских условиях. Артист вспомнил, что у бабушек и дедушек были брачные обязательства и обязанности, которыми они с удовольствием делились, прикрывая тылы друг друга.

— А сейчас, когда не нужно, чтобы тебе готовили еду, застилали постель и так далее, должно быть просто классно с человеком, — пояснил Слепаков.

По его словам, сознательно пойти на лишение свободы очень трудно, когда всем брачным аспектам может найтись достойная замена холостяцкой жизни. Мужчины и женщины могут путешествовать, общаться с разными людьми на сайтах знакомств и от романтики не будет отбоя. Слепаков добавил, что в подобных условиях ограничить свободную жизнь брачными узами решится не каждый.

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