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Похожий на снаряд предмет обнаружили на Симоновской набережной
Фото: depositphotos.com

Похожий на снаряд предмет обнаружили на Симоновской набережной

Олег Сыров

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, Симоновская набережная, 1с1 Карта всех событий

Предмет, похожий на военный снаряд, обнаружили на Симоновской набережной в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил дежурный офицер пресс-службы главного управления МВД России по городу.

Предположительно, снаряд относится к временам Великой Отечественной войны.

— Около часа дня в Даниловском районе обнаружен предмет, визуально похожий на старый снаряд, вызваны саперы. Информация проверяется, — сообщили в главке.

Дежурный добавил, что на набережной работает полиция, место оцеплено. Ожидается приезд саперов.

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