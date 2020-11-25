Похожий на снаряд предмет обнаружили на Симоновской набережной
Россия, Москва, Симоновская набережная, 1с1 Карта всех событий
Предмет, похожий на военный снаряд, обнаружили на Симоновской набережной в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил дежурный офицер пресс-службы главного управления МВД России по городу.
Предположительно, снаряд относится к временам Великой Отечественной войны.
— Около часа дня в Даниловском районе обнаружен предмет, визуально похожий на старый снаряд, вызваны саперы. Информация проверяется, — сообщили в главке.
Дежурный добавил, что на набережной работает полиция, место оцеплено. Ожидается приезд саперов.
Читайте также: По итогам 2020 года поисковые отряды нашли более тысячи останков красноармейцев