Похожий на снаряд предмет обнаружили на Симоновской набережной

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Россия, Москва, Симоновская набережная, 1с1 Карта всех событий

Предмет, похожий на военный снаряд, обнаружили на Симоновской набережной в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил дежурный офицер пресс-службы главного управления МВД России по городу.

Предположительно, снаряд относится к временам Великой Отечественной войны.

— Около часа дня в Даниловском районе обнаружен предмет, визуально похожий на старый снаряд, вызваны саперы. Информация проверяется, — сообщили в главке.

Дежурный добавил, что на набережной работает полиция, место оцеплено. Ожидается приезд саперов.

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