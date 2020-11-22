Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
По итогам 2020 года поисковые отряды нашли более тысячи останков красноармейцев
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

По итогам 2020 года поисковые отряды нашли более тысячи останков красноармейцев

Оксана Васильева

Общество

По итогам проведения «Вахты памяти» в нынешнем году поисковые отряды обнаружили останки 1558 красноармейцев. Им удалось установить имена 238 бойцов.

Все найденные были солдатами Красной Армии, погибшими в годы Великой Отечественной войны, пишут «Невские новости».

Кроме этого, в 2020 году были найдены более 300 взрывоопасных снарядов времен войны.

Ранее «Царьград» писал о том, что во время раскопок на черноморском побережье в Болгарии был найден клад. Ученые обнаружили монеты, которые относятся к пятому веку. На месте раскопок были обнаружены 16 золотых и более 20 бронзовых монет, относящихся к византийскому периоду.

Археологи продолжают расследовать и окрестности древних Помпей, где как известно, после извержения вулкана погиб целый город. Недавно там были найдены останки еще двух погибших, пишет «360». По предположению ученых, это могли быть богатый человек в возрасте около 40 лет и его молодой раб.

Читайте также: Онлайн-квест к 53-летию Останкинской башни подготовил портал «Узнай Москву»

ученыераскопкиснаряды времен ВОВ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Пелевин — наш новый Достоевский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Все мнения
О проекте