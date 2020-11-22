По итогам 2020 года поисковые отряды нашли более тысячи останков красноармейцев

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

По итогам проведения «Вахты памяти» в нынешнем году поисковые отряды обнаружили останки 1558 красноармейцев. Им удалось установить имена 238 бойцов.

Все найденные были солдатами Красной Армии, погибшими в годы Великой Отечественной войны, пишут «Невские новости».

Кроме этого, в 2020 году были найдены более 300 взрывоопасных снарядов времен войны.

Ранее «Царьград» писал о том, что во время раскопок на черноморском побережье в Болгарии был найден клад. Ученые обнаружили монеты, которые относятся к пятому веку. На месте раскопок были обнаружены 16 золотых и более 20 бронзовых монет, относящихся к византийскому периоду.

Археологи продолжают расследовать и окрестности древних Помпей, где как известно, после извержения вулкана погиб целый город. Недавно там были найдены останки еще двух погибших, пишет «360». По предположению ученых, это могли быть богатый человек в возрасте около 40 лет и его молодой раб.

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