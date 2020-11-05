Онлайн-квест к 53-летию Останкинской башни подготовил портал «Узнай Москву»

Фото: Гавриил Григоров, «Вечерняя Москва»

Портал «Узнай Москву» подготовил онлайн-квест к 53-й годовщине со дня открытия Останкинской башни, которое произошло 5 ноября 1967 года. Участники ответят на вопросы о том, как проектировали и строили телебашню.

Как отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл, Останкинская башня является одной из главных достопримечательностей города.

— Отвечая на вопросы онлайн-викторины, пользователи дополнительно узнают много любопытных фактов о главном символе российского телевидения, — уточнил Шакрыл.

Игра начнется с вопроса о том, что вдохновило конструктора Николая Никитина на создание телебашни. Идея о сооружении нестандартной формы пришла к архитектору во сне. Участникам предстоит рассказать, что именно ему приснилось.

Также участники разгадают, на какую амплитуду может отклоняться Останкинская башня без вреда для конструкции, а также с чем можно сравнить ее массу, сколько раз в год в нее попадают молнии и что находится на ее шпиле.

С 2018 года в телебашне возобновили спортивные соревнования по забегам на высоту. Для того, чтобы добраться до финиша, необходимо преодолеть 1704 ступени. Игроки онлайн-квеста должны будут угадать лучшее время победителей.

После квеста участники смогут увидеть свои результаты и поделиться ими с друзьями в соцсетях. Также игроки смогут ознакомиться с историей Останкинского дворца и виртуально прогуляться по Останкинскому парку, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее портал «Узнай Москву» пригласил жителей столицы на виртуальную экскурсию по «Царицыну». Онлайн-маршрут по садам и оранжереям был разработан сотрудниками музея-заповедника на основе материалов из архивов, хроник газет, а также археологических исследований.

«Узнай Москву» является совместным проектом столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид по городским достопримечательностям содержит описание более двух тысяч зданий и сооружений, 654 памятников, 324 музеев, 363 улиц, парков и бульваров, а также информацию о 266 исторических личностях, 137 маршрутах и 71 онлайн-квесте.

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