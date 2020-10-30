Онлайн-маршрут по «Царицыну» появился на портале «Узнай Москву»

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Портал «Узнай Москву» пригласил жителей столицы на виртуальную экскурсию по «Царицыну». Онлайн-маршрут по садам и оранжереям был разработан сотрудниками музея-заповедника на основе материалов из архивов, хроник газет, а также археологических исследований.

Куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса в столичном департаменте информационных технологий Сергей Шакрыл отметил, что в путеводителях содержится ценная информация.

— Во время виртуальной прогулки по «Царицыну» пользователи узнают, откуда появился термин «воздушные сады», в честь кого один из прудов называют Керковским, где в парке сейчас выращивают инжир и гранаты и многие другие интересные детали, — цитирует его официальный сайт мэра Москвы.

Маршрут включает в себя семь пунктов, которые обозначены на интерактивной карте. Прогулка начинается в центральной части музея-заповедника, которую разделяет улица Воздушная. Она возникла здесь, когда на территории стали появляться дачные поселки. Следующей точкой станет Керковский пруд. Он расположен недалеко от Третьего оранжерейного комплекса. Отмечается, что в 2007 году его реконструировали.

Затем маршрут ведет к участку между Вторым и Первым оранжерейными корпусами. Именно там разбили новый воздушный сад в начале XIX века. Следующее место — здание Первого оранжерейного корпуса с колонным портиком. Его смогли воссоздать на историческом месте в период с 2005 по 2007 год во время реставрации царицынского архитектурного ансамбля. Также пользователям предлагают посетить Виноградную оранжерею. Она была восстановлена в 2008 году. В XIX веке там выращивали виноград отменного качества, который и продавали, и поставляли к императорскому столу в столицу и Санкт-Петербург.

«Узнай Москву» является совместным проектом столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид по городским достопримечательностям содержит описание более двух тысяч зданий и сооружений, 654 памятников, 324 музеев, 363 улиц, парков и бульваров, а также информацию о 266 исторических личностях, 137 маршрутах и 71 онлайн-квесте.

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