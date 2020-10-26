Столичные музеи подготовили новые онлайн-мероприятия для горожан

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Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В Москве музеи подготовили множество новых виртуальных экскурсий, онлайн-лекций и выставок. На сайтах и YouTube-каналах организаций все желающие смогут присоединиться к большинству мероприятий бесплатно и без предварительной регистрации.

Так, музей-заповедник «Царицыно» 26 октября в 14:00 запустит цикл лекций «Белое золото королей». Эксперты расскажут, как с Дальнего Востока в российскую империю доставляли фарфор. Цикл продолжится 28 октября — специалисты расскажут о расцвете фарфорового производства в Европе и о химике Дмитрии Виноградове.

Дом Гоголя подготовил мероприятия для любителей кинематографа. 28 октября на сайте и в соцсетях покажут лекцию, на которой сотрудник музея расскажет, почему картина «Дуэль под солнцем» едва не поставила точку в карьере успешного американского сценариста и продюсера Дэвида Селзника.

Музей-заповедник «Коломенское» 29 октября проведет тематическую виртуальную экскурсию по своей территории, Музей Москвы покажет лекцию «Разговор с москвоведом. Усадьба Кузьминки», а 30 октября Музей К.Г. Паустовского представит свою выставку «Дорогой собрат» в режиме онлайн, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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