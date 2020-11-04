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Куранты на Спасской башне Кремля возобновили работу
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Куранты на Спасской башне Кремля возобновили работу

Юлия Ямпольская

Город

Колокольный бой на Спасской башне Кремля восстановили. На звоннице теперь располагаются 23 колокола. Обновленная звонница также будет исполнять гимн России. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что обновленные куранты Спасской башни представили Владимиру Путину. Послушать обновленный колокольный звон президента России пригласила министр культуры Ольга Любимова.

В День народного единства куранты опоздали на 15 минут. Вместо полудня звон раздался в 12:15. По словам Любимовой, это было сделано только по случаю праздника. Дальше куранты будут играть каждые три часа поочередно гимн России и «Славься».

— Это первый и последний раз, когда это все с опозданием, на 15 минут. Только по случаю праздника. Так, все будет в 12 часов, — сказала она.

Куранты отключили в связи с дооснащением звонницы новыми колоколами, а также их настройкой.

В 2017 году администрация президента России поддержала инициативу общественного совета фестиваля «Спасская башня» дооснастить звонницу обновленными колоколами. Чтобы реализовать этот проект, специалисты сформировали рабочую группу, в состав которой вошли сотрудники администрации президента, Министерства культуры, ФСО и региональной общественной организации «Общество церковных звонарей».

Читайте также: В Кремле уточнили, как Путин проведет День народного единства

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