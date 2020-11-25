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Певец The Weeknd назвал «Грэмми» коррумпированной премией
Фото: TASS/Imagespace/Zuma

Певец The Weeknd назвал «Грэмми» коррумпированной премией

Захар Чайченко

Звезды

Американский певец с псевдонимом The Weeknd, настоящее имя которого Эйбел Макконен Тесфайе, назвал руководство самой престижной музыкальной премии «Грэмми» коррумпированным. Об этом музыкант написал в своем Twitter-аккаунте.

Артист сделал заявление после того, как не получил ни одной номинации.

— «Грэмми» продолжает оставаться коррумпированной, — высказался Weeknd.

Кроме того, артист потребовал от руководства премии «прозрачности» для него, его фанатов и всей музыкальной индустрии.

Американское издание TMZ сообщило, что главы «Грэмми» предъявили артисту ультиматум: если он откажется от выступления на масштабном событии в мире американского спорта «Супербоуле» 8 февраля, то они дадут ему возможность выступить на концерте на церемонии вручения «Грэмми», которая должна состояться 1 февраля. Издание уточнило, что The Weeknd якобы сделал выбор в пользу спортивного мероприятия, из-за чего его лишили любых номинаций на музыкальную премию.

Напомним, что претенденты на «Грэмми» были объявлены на сайте премии в ночь на 25 ноября. Лидером по числу номинаций стала певица Бейонсе, которая поборется за награду в девяти категориях. По шесть номинаций получили певицы Тейлор Свифт и Дуа Липа, а также рэпер Roddy Ricch.

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