СК начал проверку после обнаружения человеческих останков в подмосковной больнице
Следователи организовали проверку по факту обнаружения в помещении патолого-анатомического отделения больницы останков тела человека. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.
По предварительным данным, смерть человека наступила от трех до пяти лет назад. Следователи получили разъяснения от медицинских сотрудников и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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