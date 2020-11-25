СК начал проверку после обнаружения человеческих останков в подмосковной больнице

Фото: АГН «Москва»

Следователи организовали проверку по факту обнаружения в помещении патолого-анатомического отделения больницы останков тела человека. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По предварительным данным, смерть человека наступила от трех до пяти лет назад. Следователи получили разъяснения от медицинских сотрудников и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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