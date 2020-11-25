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Столичный суд продолжит рассмотрение дела Романа Широкова 4 декабря
Фото: АГН «Москва»

Столичный суд продолжит рассмотрение дела Романа Широкова 4 декабря

Кирилл Николаев

Происшествия

Судебный участок мирового судьи № 105 района Сокольники 4 декабря продолжит рассмотрение дела бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, который обвиняется в избиении арбитра Никиты Данченкова, в общем порядке. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь Преображенского районного суда столицы Алиса Закутняя.

По ее словам, адвокат Широкова просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке.

Напомним, что в августе во время футбольного матча в рамках любительского турнира в одном из эпизодов Роман Широков был недоволен решением главного арбитра Никиты Данченкова и напал на него. Он нанес пострадавшему несколько ударов, один из которых пришелся на голову арбитра. По информации Российского футбольного союза (РФС), матч был остановлен. Данченкова с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. Пострадавший написал заявление в полицию.

Позже Широков извинился в Instagram за избиение арбитра. Он также принес извинения организаторам турнира, своим товарищам и зрителям.

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