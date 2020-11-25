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Подведены итоги городского смотра «Информируем из первых рук»
Шеф-редактор сайтов окружных газет Яна Удовенко, шеф-редактор газеты «Новые округа» Валентин Звегинцев и шеф-редактор газеты «Южные горизонты» Марина Гладкова / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Подведены итоги городского смотра «Информируем из первых рук»

Ксения Ракитянская

Общество

В среду, 25 ноября, Департамент СМИ и рекламы города Москвы при участии Союза предприятий печатной индустрии, Российского книжного союза и Союза журналистов Москвы провел ежегодный Городской отраслевой форум печати.

В рамках форума традиционно прошло награждение победителей ежегодного смотра «Информируем из первых рук» — конкурса федеральных и городских СМИ, а также окружных и районных изданий.

— Смотр в этом году проходит в 24-й раз. Жюри было рассмотрено 268 заявок. В этом году хочу особенно отметить, что, несмотря на удаленный режим работы, все газеты в течение пандемии не прекращали выход, не допустили срывов, а выполняли свою социально значимую функцию, — отметила первый заместитель руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Юлия Казакова.

Издания АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» получили высокую оценку профессионалов. Мы были отмечены жюри сразу в нескольких номинациях, в том числе и в главной — «Лучшая окружная газета». Второе место в этой категории заняла газета «Южные горизонты», а третье — газета «Новые округа». Также награду получило и сетевое издание «Москва. Центр» — портал был выбран в категории «Лучший интернет-ресурс окружной газеты». Кроме того жюри отметило и отдельные статьи наших корреспондентов: в номинации «Лучшая авторская публикация о жизни города Москвы среди окружных и районных средств массовой информации» были отмечены публикации «Вирус «съедает» ваши легкие почти незаметно» из цикла «Люди округа» Ирины Ореховой в газете «Южные горизонты» и цикл публикаций «75 лет Победы» Алины Зининой в газете «Новые округа».

После торжественной части форума, в рамках которой состоялось награждение победителей смотра «Информируем из первых рук», а также лауреатов конкурса «Московские мастера», стартовала деловая часть мероприятия. Руководители и специалисты московских издательских домов, полиграфических предприятий, организаций по распространению периодической печати и книг обсудили основные вопросы состояния издательской отрасли, столичного рынка распространения периодической печати, а также вопросы работы книжного рынка в период пандемии.

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