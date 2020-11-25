Названа основная причина обращения женщин в Московский кризисный центр

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— Можно выделить три основные причины обращений женщин к психологам нашего кризисного центра: насилие — все виды насилия, больше всего психологического — 52 процента обращений, кризис в семье, развод, супружеские конфликты, измены — 33 процента, — сказала Наталья Завьялова.

Она отметила, что также в центр обращаются в связи с проблемами во взаимоотношениях с детьми — в 15 процентах случаев.

Помимо этого, глава центра уточнила, что в больших городах межнациональные и межконфессиональные браки становятся фактором роста домашнего насилия.

Наталья Завьялова пояснила, что повышенный ритм жизни, работа в многозадачном режиме влияют на эмоциональную устойчивость жителей мегаполисов. В таких условиях мужчины становятся более агрессивными, а это, в свою очередь, увеличивает частоту возникновения конфликтных ситуаций, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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