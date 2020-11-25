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Названа основная причина обращения женщин в Московский кризисный центр
Фото: pexels.com / cottonbro

Названа основная причина обращения женщин в Московский кризисный центр

Виктория Родимкина

Город

Психологическое насилие является одной из самых распространенных причин обращения женщин в Московский кризисный центр помощи женщинам и детям. Об этом рассказала руководитель столичного ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» Наталья Завьялова в среду, 25 ноября.

— Можно выделить три основные причины обращений женщин к психологам нашего кризисного центра: насилие — все виды насилия, больше всего психологического — 52 процента обращений, кризис в семье, развод, супружеские конфликты, измены — 33 процента, — сказала Наталья Завьялова.

Она отметила, что также в центр обращаются в связи с проблемами во взаимоотношениях с детьми — в 15 процентах случаев.

Помимо этого, глава центра уточнила, что в больших городах межнациональные и межконфессиональные браки становятся фактором роста домашнего насилия.

Наталья Завьялова пояснила, что повышенный ритм жизни, работа в многозадачном режиме влияют на эмоциональную устойчивость жителей мегаполисов. В таких условиях мужчины становятся более агрессивными, а это, в свою очередь, увеличивает частоту возникновения конфликтных ситуаций, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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