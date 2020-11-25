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«Рядом с дочкой для него останавливается мир»: Марина Кравец оценила отцовские качества ее мужа
Фото: YouTube.com / PEOPLETALK TV

«Рядом с дочкой для него останавливается мир»: Марина Кравец оценила отцовские качества ее мужа

Захар Чайченко

Звезды

Российский комик Марина Кравец весной 2020 года впервые стала мамой. Вместе со своим мужем Аркадием Водаховым они решили назвать дочку Вероникой. Кравец призналась, что ее муж стал достойным родителем для их ребенка.

— Этот ребенок долгожданный и очень любимый, а когда она появилась на свет, еще и подтвердились ожидания, что Аркадий будет прекрасным отцом. Он невероятный в принципе, а рядом с дочкой для него просто останавливается весь мир, — призналась телеведущая порталу «Телепрограмма».

К слову, Марина решила сразу не делиться с общественностью новостью о пополнении в семействе, рассказав о рождении дочки лишь через пять дней после ее рождения. Этих пяти дней ей и ее супругу хватило для того, чтобы познакомиться с новым человеком в их жизни.

Напоминаем, что Марина Кравец обручилась со своим супругом, продюсером Аркадием Водаховым в 2013 году. До регистрации отношений пара вместе играла в команде КВН «Простофилы».

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