ЦОДД провел в школах онлайн-уроки по безопасности дорожного движения

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

С начала 2020 года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) провел в столичных школах несколько десятков онлайн-уроков по безопасности дорожного движения. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Занятия направлены на пропаганду безопасного поведения на дорогах для детей и их родителей. Особое внимание уделяется безопасности ребят на пути следования к школам и детским садам.

В ходе онлайн-уроков специалисты ЦОДД рассказывают школьникам о том, как правильно переходить дорогу, какие опасности можно встретить на пути из дома в школу и зачем нужны светоотражатели.

Читайте также: Дептранс Москвы рассказал, могут ли электробусы работать в сильные холода

Онлайн-концерт опубликовали сотрудники центра «Новослободский»