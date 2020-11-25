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ЦОДД провел в школах онлайн-уроки по безопасности дорожного движения
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

ЦОДД провел в школах онлайн-уроки по безопасности дорожного движения

Кирилл Николаев

Дети

С начала 2020 года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) провел в столичных школах несколько десятков онлайн-уроков по безопасности дорожного движения. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Занятия направлены на пропаганду безопасного поведения на дорогах для детей и их родителей. Особое внимание уделяется безопасности ребят на пути следования к школам и детским садам.

В ходе онлайн-уроков специалисты ЦОДД рассказывают школьникам о том, как правильно переходить дорогу, какие опасности можно встретить на пути из дома в школу и зачем нужны светоотражатели.

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Безопасность дорожного движенияЦОДДшкола
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