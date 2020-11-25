Суд в Нидерландах по делу MH17 отклонил запрос рассмотреть иные версии катастрофы

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Суд в Нидерландах во врем заседания по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 отклонил запросы адвоката обвиняемого россиянина Олега Пулатова о расследовании альтернативных версий крушения. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс в среду, 25 ноября.

— Данный запрос должен быть отклонен, — цитирует судью РИА Новости.

Кроме того, судья Хендрик Стинхейс сообщил, что считает бессмысленным дальнейшее расследование и допрос свидетелей по ряду вопросов, которые уже были рассмотрены ранее.

Напомним, суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

СПРАВКА «ВМ»

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит Россия.

МИД РФ объявил, что не считает возможным дальнейшее участие в консультациях с Австралией и Нидерландами по данному ЧП. Вместе с тем выражалась готовность работать с голландскими компетентными органами.

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