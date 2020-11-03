Фигурант дела о крушении MH17 заявил, что не служил в армии РФ в 2014 году

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Обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году россиянин Олег Пулатов сообщил, что не состоял на службе в Вооруженных силах РФ в июле 2014 года. Соответствующее заявление фигуранта дела было показано на суде в Нидерландах во вторник, 3 ноября.

В ходе заседания демонстрировалась видеозапись, на которой мужчина отвечает на вопросы адвокатов и гособвинения Нидерландов.

В частности, россиянин ответил отрицательно на вопрос, входил ли он или его подразделения в состав ВС РФ. По его словам, это были подразделения непризнанной Донецкой народной республики. Пулатов пояснил, что эти подразделения комплектовались добровольцами из числа местных жителей и добровольцев из многих других стран.

Помимо этого, он сообщил, что ни с кем из каких-либо должностных лиц «или еще с кем-то из РФ» связь не поддерживал, передает РИА Новости.

Напомним, суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

СПРАВКА «ВМ»

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит Россия.

МИД РФ объявил, что не считает возможным дальнейшее участие в консультациях с Австралией и Нидерландами по данному ЧП. Вместе с тем выражалась готовность работать с голландскими компетентными органами.

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