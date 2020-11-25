Управляющий Виктора Батурина отказался от иска к Елене Батуриной на 13 миллиардов рублей

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Эренцен Манжеев, финансовый управляющий Виктора Батурина, отказался от иска, в котором требовал взыскать с Елены Батуриной более 13 миллиардов рублей. Об этом заявил представитель Манжеева в суде, адвокат Варвара Кнутова 25 ноября.

В иске представитель Батурина требовал признать незаконным отчуждение 24 процентов акций «Интеко», якобы принадлежавших Батурину, в пользу его сестры Елены Батуриной.

Жалоба Манжеева была рассмотрена в суде в среду.

— Отменить решение суда полностью и прекратить производство по делу, — говорится в карточке дела.

По словам Кнутовой, иск отозван, чтобы избежать двойного взыскания с Батуриной. Так, помимо арбитражных судов, иск о взыскании с нее 13 миллиардов рублей рассматривает сейчас Тверской суд Москвы.

— Финансовый управляющий в обоих процессах всегда заявлял, что двойного взыскания не допустит, — сказала представитель Манжеева.

Она также добавила, что в рамках разбирательства в Тверском суде из Австрии получена экспертиза, которая подтверждает подлинность приложения № 1 к договору о примирении Батуриных от 2007 года. На этом договоре основывает свои требования в том деле Манжеев, передает РИА Новости.

Ранее представитель Батуриной прокомментировал ее объявление в розыск по заявлению Манжеева о клевете в его адрес.

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