Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Цискаридзе назвал черту, которую никогда не перейдет с учениками
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Цискаридзе назвал черту, которую никогда не перейдет с учениками

Виктория Федотова

Звезды

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, какую черту он никогда не перейдет со своими учениками.

— Я просто не позволяю никому перейти уровень профессионализма. Когда мы находимся в классе, есть серьезная грань. Я всем объясняю, что это мой класс, здесь только одни правила — мои. Здесь не будет никаких других правил. Я им всегда говорю, что я их очень люблю, обожаю, но балет я люблю больше. И так было всегда, и по отношению к Николаю Цискаридзе тоже, — пояснил педагог.

За дверями класса «сердце, кошелек и здоровье» Цискаридзе всегда открыты для его учеников. Он подчеркнул, что двери кабинета всегда открыты для учеников, и если он в состоянии им помочь, то всегда это сделает.

Цискаридзе отметил, что балет — это способности, а не талант или работа. По его словам, талант появляется на сцене. Видео опубликовано на TouTube.

Читайте также: Цискаридзе рассказал, какой памятник будет на его могиле

Николай Цискаридзеобразованиедети
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Сергей Пирожников
Сергей Пирожников

Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше

Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Все мнения
О проекте