Цискаридзе назвал черту, которую никогда не перейдет с учениками

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, какую черту он никогда не перейдет со своими учениками.

— Я просто не позволяю никому перейти уровень профессионализма. Когда мы находимся в классе, есть серьезная грань. Я всем объясняю, что это мой класс, здесь только одни правила — мои. Здесь не будет никаких других правил. Я им всегда говорю, что я их очень люблю, обожаю, но балет я люблю больше. И так было всегда, и по отношению к Николаю Цискаридзе тоже, — пояснил педагог.

За дверями класса «сердце, кошелек и здоровье» Цискаридзе всегда открыты для его учеников. Он подчеркнул, что двери кабинета всегда открыты для учеников, и если он в состоянии им помочь, то всегда это сделает.

Цискаридзе отметил, что балет — это способности, а не талант или работа. По его словам, талант появляется на сцене. Видео опубликовано на TouTube.

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