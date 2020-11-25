Росгвардия задержала двух мужчин, устроивших стрельбу в столичном парке

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Воробьёвы горы Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые устроили стрельбу из пневматического оружия в парке на Воробьевых горах. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

К росгвардейцам обратился охранник одного из объектов, расположенных на территории парка. Он рассказал, что два человека выстрелили в воздух, предположительно, из пневматического пистолета. На замечание охранника мужчины отреагировали агрессивно и стали угрожать ему.

Подозреваемых удалось задержать. Ими оказались 34-летний житель Подмосковья и 42-летний уроженец Красноярского края. У злоумышленников было пневматическое оружие. Также мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства злоумышленников передали сотрудникам полиции.

Читайте также: Росгвардейцы задержали ранившего ножом двоих мужчин в Москве