Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Росгвардия задержала двух мужчин, устроивших стрельбу в столичном парке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Росгвардия задержала двух мужчин, устроивших стрельбу в столичном парке

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Воробьёвы горы Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые устроили стрельбу из пневматического оружия в парке на Воробьевых горах. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

К росгвардейцам обратился охранник одного из объектов, расположенных на территории парка. Он рассказал, что два человека выстрелили в воздух, предположительно, из пневматического пистолета. На замечание охранника мужчины отреагировали агрессивно и стали угрожать ему.

Подозреваемых удалось задержать. Ими оказались 34-летний житель Подмосковья и 42-летний уроженец Красноярского края. У злоумышленников было пневматическое оружие. Также мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства злоумышленников передали сотрудникам полиции.

Читайте также: Росгвардейцы задержали ранившего ножом двоих мужчин в Москве

стрельбаРосгвардияМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Сергей Пирожников
Сергей Пирожников

Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше

Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Все мнения
О проекте