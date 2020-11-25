Санитарный вертолет доставил мужчину в московскую больницу

Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ

Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову в ТиНАО. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Отмечается, что на площадку вблизи поселения Кленовское на машине скорой помощи доставили мужчину 65 лет. По предварительным данным, у него случился инфаркт.

Мужчину передали авиамедицинской бригаде. Пациента доставили в московскую больницу. В пути в больницу его сопровождали медики, которые поддерживали и контролировали состояние больного.

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