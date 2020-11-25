Бывшие полицейские в Волгограде подбросили мужу знакомой наркотики по ее просьбе

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В Волгограде бывшие полицейские по просьбе своей знакомой подбросили наркотики ее мужу. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области в среду, 25 ноября.

По данным следователей, мужчина, которому подбросили наркотики, попал под суд, однако затем заговор против него вскрылся.

В результате расследования было установлено, что у жительницы Волгограда были плохие отношения с мужем. Женщина пожаловалась на частые ссоры с мужем своим друзьям из полиции — начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков и участковому. Вместе они придумали план, согласно которому она избавится от мужа, полицейские же выполнят служебные показатели.

— Получив от стражей порядка увесистый сверток наркотического средства, женщина спрятала его в личных вещах супруга, а спустя несколько часов полицейские изъяли его в рамках организованных ими же оперативно-разыскных мероприятий, — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, которые было доведено до суда, однако его направили на дополнительное расследование. Сговор выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

Женщине и бывшим полицейским предъявили обвинения по статье «Незаконный оборот наркотиков в крупном размере».

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