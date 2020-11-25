Трое охотников пропали в Мурманской области
В Мурманской области спасатели выдвинулись на поиски троих охотников, которые пропали накануне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в среду, 25 ноября.
— Поступило сообщение о пропаже трех человек в районе озера Кучьявр, поселок Светлый (204 км), — говорится в сообщении.
Уточняется, что 22 ноября охотники из города Полярный 53 и 44 лет вышли в район озера. Затем в течение суток они не выходили на связь.
Так, на место прибыли четыре спасателя и четыре единицы техники. Сотрудники МЧС приступили к обследованию местности, передает РИА Новости.
По данным синоптиков, в Мурманской области выпал снег, температура воздуха — минус 5-7 градусов.
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