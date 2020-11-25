Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Трое охотников пропали в Мурманской области
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Трое охотников пропали в Мурманской области

Виктория Родимкина

Происшествия

В Мурманской области спасатели выдвинулись на поиски троих охотников, которые пропали накануне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в среду, 25 ноября.

— Поступило сообщение о пропаже трех человек в районе озера Кучьявр, поселок Светлый (204 км), — говорится в сообщении.

Уточняется, что 22 ноября охотники из города Полярный 53 и 44 лет вышли в район озера. Затем в течение суток они не выходили на связь.

Так, на место прибыли четыре спасателя и четыре единицы техники. Сотрудники МЧС приступили к обследованию местности, передает РИА Новости.

По данным синоптиков, в Мурманской области выпал снег, температура воздуха — минус 5-7 градусов.

Читайте также: Детей эвакуировали из загоревшегося детсада на юге Москвы

поиск пропавшихМурманская областьбез вести пропавший
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Сергей Пирожников
Сергей Пирожников

Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше

Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Все мнения
О проекте