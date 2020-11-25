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Бабушкинский суд приговорил москвичку Бабушкину к шести годам колонии
Фото: https://pixabay.com/ru

Бабушкинский суд приговорил москвичку Бабушкину к шести годам колонии

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Анадырский проезд Карта всех событий

Бабушкинский районный суд столицы вынес обвинительный приговор 37-летней москвичке Ольге Бабушкиной, которую признали виновной в убийстве отца. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 28 марта в квартире в Анадырском проезде. Между женщиной и ее отцом произошел конфликт. В результате дочь нанесла отцу один удар ножом в область груди. Мужчина скончался на месте

Суд приговорил Бабушкину к шести годам лишения свободы. Женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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