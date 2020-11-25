СМИ: Умер бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона

Фото: instagram.com/ @maradona

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщает газета Clarin.

Марадону доставили в одну из больниц для прохождения медицинского обследования 30 октября. Он перенес операцию на мозге. Марадону выписали из больницы 12 ноября.

Диего Марадона был чемпионом мира по футболу 1986 года. Он играл за такие клубы, как «Наполи», «Севилья» и «Бока Хуниорс». Также Марадона был главным тренером сборной Аргентины на чемпионате мира в 2010 году.