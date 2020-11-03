Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стало известно о состоянии Диего Марадоны после госпитализации
Фото: TASS / EPA / Arduin Mauricio

Стало известно о состоянии Диего Марадоны после госпитализации

Захар Чайченко

Общество

Бывший футболист, игрок сборной Аргентины и тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона был госпитализирован. Об этом сообщает издание Goal.com во вторник, 3 ноября. Спортсмен был доставлен в клинику Ипенса в пригороде Буэнос-Айреса.

Сообщается, что его состояние в данный момент в норме, а тест, пройденный экс-футболистом на коронавирус, показал отрицательный результат.

Следует отметить, что данных из официальных источников и от менеджеров Марадоны не поступало.

За свою продолжительную карьеру Марадона выступал за «Барселону», «Наполи», «Севилью», а также был главным тренером сборной Аргентины. Кроме того, Марадона стал победителем Чемпионата мира и получил множество наград.

Читайте также: Диего Марадоне исполнилось 59 лет

Диего Марадонабывший футболистгоспитализация
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Небескорыстные добрые дела

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Владимир Платонов
Владимир Платонов

В Москве торгуют по правилам

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Все мы тотально несчастливы, правда?

Все мнения
О проекте