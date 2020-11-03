Стало известно о состоянии Диего Марадоны после госпитализации

Фото: TASS / EPA / Arduin Mauricio

Бывший футболист, игрок сборной Аргентины и тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона был госпитализирован. Об этом сообщает издание Goal.com во вторник, 3 ноября. Спортсмен был доставлен в клинику Ипенса в пригороде Буэнос-Айреса.

Сообщается, что его состояние в данный момент в норме, а тест, пройденный экс-футболистом на коронавирус, показал отрицательный результат.

Следует отметить, что данных из официальных источников и от менеджеров Марадоны не поступало.

За свою продолжительную карьеру Марадона выступал за «Барселону», «Наполи», «Севилью», а также был главным тренером сборной Аргентины. Кроме того, Марадона стал победителем Чемпионата мира и получил множество наград.

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