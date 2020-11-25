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Движение транспорта изменится на юго-востоке Москвы из-за проведения съемок
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение транспорта изменится на юго-востоке Москвы из-за проведения съемок

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, 1-я Курьяновская улица Карта всех событий

Схема движения транспорта изменится на юго-востоке Москвы в пятницу, 27 ноября. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Отмечается, что из-за проведения съемок будет полностью перекрыто движение на первой Курьяновской улице в районе пересечения с Курьяновским бульваром, а также на второй Курьяновской улице в районе пересечения с Курьяновским бульваром. На этих участках проезд будет закрыт с 10:00 до 13:00.

Движение транспорта изменится на юго-востоке Москвы из-за проведения съемокФото: Информационный центр транспортного комплекса города Москвы

С 13:20 до 15:30 нельзя будет проехать по Курьяновскому бульвару от второй Курьяновской улицы до первой Курьяновской улицы. Кроме того, с 16:20 до 18:30 будет закрыт проезд по третьей Курьяновской улице от дома 10, строение 4 по третьей Курьяновской улице до Курьяновского бульвара.

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