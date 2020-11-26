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Бизнесмен заплатит по суду 348 тысяч за трансляцию песен Бузовой в сауне
Предприниматель скопировал хиты Ольги Бузовой в память музыкального автомата / Фото: instagram.com/buzova86

Бизнесмен заплатит по суду 348 тысяч за трансляцию песен Бузовой в сауне

Юлия Курганова

Общество

Предприниматель из Санкт–Петербурга Георгий Аронов заплатит 348 тысяч рублей за незаконную трансляцию трех композиций певицы Ольги Бузовой в сауне. Он скопировал хиты в память музыкального автомата. В результате неопределенное количество посетителей бани могли слушать песни артистки без действующего у бизнесмена лицензионного договора.

Соответствующие решения арбитражного суда Санкт–Петербурга и Ленинградской области и Тринадцатого арбитражного апелляционного суда были вынесены еще в 2019 году.

Предприниматель пытался опротестовать их и подал кассацию. В итоге суд по интеллектуальным правам встал на сторону правообладателя — компании «Арчер мьюзик продакшнс» и оставил акты нижестоящих инстанций в силе. Доводы владельца сауны о недостоверных доказательствах были отклонены, сообщает РИА Новости.

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ПредпринимательпесниОльга Бузова
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