В Раде назвали «огромной дырой» нехватку средств в бюджете Украины

/ Фото: Официальный сайт Верховной Рады Украины

В государственном бюджете Украины образовалась «огромная дыра». Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по вопросам финансов, налоговой, а также таможенной политики Верховной рады Ярослава Железняка.

Уточняется, что в стране не хватает минимум 1,4 миллиарда долларов. Как отмечает чиновник, Украина пока может выплачивать зарплаты, пенсии, внешний долг и финансировать некоторые программы в оборонной отрасли, но на все остальное средств нет.

Парламентарий также подчеркнул, что на данный момент власти должны найти деньги на внешних рынках или же сокращать расходы.

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