Праздничный марафон добрых дел #МыВместе пройдет в столице

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Марафон для волонтеров #МыВместе стартует в Москве в четверг, 26 ноября. Он пройдет в онлайн-формате и завершится в субботу, 5 декабря, празднованием Дня добровольца.

— День добровольца — это праздник невероятных людей, которые вдохновляют личным примером и посвящают свое время добрым делам. Специально к этому событию мы подготовили для всех волонтеров столицы интересные активности, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.

В марафоне волонтеры смогут показать свои творческие способности, эрудированность и находчивость. Например, для любителей дизайна пройдет конкурс на лучший символ добровольчества. Рисунки от участников ждут до вторника, 1 декабря.

В чатах Telegram-каналов пройдет онлайн-квест «Делай доBRO». Для победы в нем нужно будет правильно ответить на вопросы о разных сферах жизни виртуального города Доброграда. В качестве подарков организаторы приготовили наборы стикеров для Telegram и набор анимированных картинок для Instagram.

Волонтеры также смогут подвести итоги своего года. На марафоне им предложат заполнить чек-лист «Мой добрый год». Добровольцы будут делиться заполненными списками в соцсетях. С полным списком мероприятий марафона можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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