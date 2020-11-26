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Портал «Наш город» стал доступен для всех жителей Новой Москвы
Фото: mos.ru / Официальный портал мэра Москвы

Портал «Наш город» стал доступен для всех жителей Новой Москвы

Вероника Кузьминова

Город

Портал «Наш город» стал доступен для оставшихся шести поселений ТиНАО, жители которых раньше не могли настроить подключение. До этого времени сервис был недоступен для населенных пунктов Кленовское, Краснопахорское, Филимонковское, Новофедоровское, Роговское, Кокошкино.

С их появлением на карте приложения не осталось мест, где москвичи бы не смогли сообщить о городских проблемах через портал.

— Портал «Наш город» расширил географию своего присутствия. Мы завершили подключение к порталу всех территорий Троицкого и Новомосковского округов. Уже сегодня пользователи могут сообщить о нарушениях и проконтролировать качество устранения проблем городскими службами по 40 темам, — заявил глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Уточняется, что число пользователей портала превысило 1,6 миллиона человек. С помощью сервиса решено более четырех миллионов городских проблем, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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