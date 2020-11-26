Лучшие проекты конкурса «Лица района» выбрали в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Победителями конкурса «Лица района» назвали авторов 30 лучших проектов. Они концентрируются на улучшении жизни столичных районов и общении москвичей между собой.

Среди лучших практик оказался проект жителя Гольянова Юрия Яхонина. Он предложил развивать детский дворовый хоккей в районе. Местный житель работает тренером, бесплатно занимается с детьми до 14 лет. По его словам, многие дети желают попасть к нему на тренировку.

Автор другого проекта — «Я выбираю чистое будущее» — Степан Паньковиченко из Тропарево-Никулина предложил проводить обучение по экологической грамотности. Еще одна его идея — установка контейнеров для использованных батареек в каждом подъезде города.

Одним из лучших также стал проект Зои Кузнецовой. Он называется «Добрыня», и его участники помогают детям с ограниченными возможностями здоровья в Северном Медведкове полезно и весело проводить досуг. Подробнее с результатами конкурса можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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