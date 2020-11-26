Трогательное видео спасения кота в Подмосковье появилось в Сети

Фото: Telegram-канал Baza

В Сети набирает популярность видео, снятое в Подмосковье спасателями Мособлпожспаса. Специалисты помогли коту, чья голова застряла в прутьях решетки.

По данным Telegram-канала Baza, животное и раньше застревало в этом месте, но в этот раз не смогло самостоятельно выбраться.

Видео: Telegram-канал Baza

На кадрах видно, как спасатели с помощью гидравлических ножниц расширяют прутья и рыжий кот освобождается. По данным издания, местные жители кормили кота, надеясь на то, что он сможет выбраться сам, но через несколько дней вызвали специалистов.

Где именно произошел инцидент, не сообщается.

В комментариях к ролику пользователи Сети похвалили спасателей и сообщили, что видео их очень растрогало: «Теперь кот снова может делать тыгдым и кусь»; «Парни молодцы! Дай бог здоровья! Коту — ума!»; «По-моему, кто-то слишком много ест».

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