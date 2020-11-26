Водитель иномарки погиб в ДТП с манипулятором на северо-западе Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

139с1, Волоколамское шоссе, Москва, Россия Карта всех событий

Водитель иномарки скончался на месте после столкновения с манипулятором на Волоколамском шоссе. Об этом сообщил «Вечерней Москве» дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Москве в четверг, 26 ноября.

Инцидент произошел около восьми утра возле дома № 139.

— В ДТП участвовали манипулятор и иномарка. Пассажир иномарки скончался на месте. Второму пассажиру оказывается медпомощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили в столичном главке.

По сообщениям СМИ, погибший в ДТП был за рулем автомобиля BMW и мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что он сел за руль после того, как его временно лишили водительских прав.

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