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Двенадцать человек пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Двенадцать человек пострадали в ДТП с автобусом под Калугой

Виктория Родимкина

Происшествия

В Калужской области произошла крупная авария с участием грузовика и пассажирского автобуса. Об этом сообщает РЕН ТВ в среду, 25 ноября.

Уточняется, что 24 ноября грузовик врезался в автобус, в результате пострадали 12 пассажиров. На сайте опубликовали видеозапись аварии. На кадрах видно, что при ударе пассажиры выпали из автобуса на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что водитель внедорожника сбил трех пешеходов на северо-западе столицы.

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