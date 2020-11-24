Уголовное дело заведено в отношении экс-полицейского, устроившего ДТП в Курске

Фото: moscow.sledcom.ru / Официальный сайт СК РФ по городу Москве

Начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Курской области, уволенный после пьяной аварии и скандала с правоохранителями, теперь подозревается в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом следственное управление СК РФ по региону сообщило во вторник, 24 ноября.

— По результатам доследственной проверки в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, — указано в релизе ведомства.

В СК пояснили, что поводом для открытия уголовного преследования стало агрессивное поведение мужчины во время составления административного протокола сотрудниками ГИБДД. Экс-полицейский начал неадекватно вести себя прямо в служебной машине, отказался проходить медосвидетельствование и минимум трижды ударил инспектора в голову и грудь.

В настоящее время следователи продолжают выяснять детали инцидента. Расследование дела продолжается.

Напомним, 20 ноября начальник управления уголовного розыска УМВД России по Курской области, находясь за рулем Lada Granta, не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине «газель», которая в свою очередь въехала во впереди стоящую «Ниву». ДТП произошло на улице Суворовской.

Поскольку в вышеуказанных автомобилях никого не было, никто в аварии не пострадал. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что виновник ДТП был пьян.

Устроившего аварию стража порядка вскоре уволили.

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