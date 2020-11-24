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Глава ГИБДД предложил способы снизить смертность на дорогах
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Глава ГИБДД предложил способы снизить смертность на дорогах

Татьяна Плотникова

Общество

Новые методы и формы необходимы для снижения смертности в дорожно-транспортных происшествиях, заявил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

По словам Черникова, эффективным методом является установка ограждений, которые позволяют «канализировать походы пешеходов на улице», а также создать новые пешеходные переходы и пешеходные зоны.

Глава ГИБДД также отметил необходимость создания пешеходных переходов, «может быть, в контуре "лежачих полицейских"».

Кроме того, необходимо хорошо освещать дороги — особенно там, где трассы пересекают пешеходы.

Черников указал, что по заключению экспертного сообщества, один из показателей смертности на дорогах напрямую зависит от количества транспортных средств. При этом весной, при введении ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, с сокращением числа машин на улицах смертность в ДТП уменьшилась на 20 процентов.

В целом с начала текущего года показатель смертности в дорожных авариях снизился более чем на четыре процента, цитирует Черникова РИА Новости.

Ранее глава ГИБДД раскрыл особенности нового экзамена на права.

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ПДДГИБДДпоказатели смертности
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