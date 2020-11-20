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Депутат раскритиковал идею коллеги штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Депутат раскритиковал идею коллеги штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

Олег Сыров

Закон

Чем меньше изменений вносится в правила дорожного движения, тем лучше. Об этом «Вечерней Москве» заявил заместитель председателя комитета ГД по транспорту и строительству Владимир Афонский. Так, он отреагировал на идею своего коллеги депутата Александра Васильева ввести штрафы для автомобилистов за превышение разрешенной скорости на один километр в час.

— Я полагаю, пользы от введения штрафа за превышение скорости на один километр в час не будет. Это личная инициатива депутата. Проект «Безопасные дороги», координатором которого я являюсь, категорически против снижения скоростного порога, который облагается штрафом, — сказал парламентарий.

Афонский заявил, что изменения в законодательстве не должны быть надуманными. Они, по словам депутата, диктуются жизнью. Собеседник «ВМ» подчеркнул необходимость правоприменительной практики и напомнил, что общественные советы во всех субъектах РФ не видят необходимости понижения «штрафной планки» в 20 километров в час.

Законодательные нововведения необходимы в другой области, добавил депутат. Он пояснил, что речь идет о средствах индивидуальной мобильности, на которых с «опасно большой скоростью» ездят их владельцы.

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