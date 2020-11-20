Новые приборы для выявления алкоголя и наркотиков у водителей начнут использовать в ГИБДД

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Сотрудники ГИБДД начнут выявлять алкогольное и наркотическое опьянение у водителей с помощью новых приборов. Об этом заявил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

По его словам, госавтоинспекторам выдадут индикаторы. Это приборы умеют выявлять запрещенные вещества по слюне и по выдыхаемому воздуху. Новое устройство поможет бороться не только с пьянством за рулем, но и с употреблением наркотиков.

— Это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ, — цитирует Черникова РИА Новости.

Он добавил, что прибор для выявления наркотиков по слюне за 15 секунд уже презентовали.

Ранее сообщалось, что количество дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей и пешеходов в России за первые девять месяцев текущего года сократилось на десять процентов.

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