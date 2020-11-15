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Число «пьяных» аварий в России сократилось на десять процентов
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Число «пьяных» аварий в России сократилось на десять процентов

Татьяна Плотникова

Общество

Количество дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей и пешеходов в России за первые девять месяцев текущего года сократилось на десять процентов, свидетельствуют данные ГИБДД.

В период с января по сентябрь в стране зарегистрировано свыше 10,2 тысячи аварий, виновниками которым признаны пьяные водители. При этом число летальных исходов сократилось на 18 процентов, раненых — на 11 процентов.

За тот же период количество аварий, случившихся по вине пьяных пешеходов, уменьшилось также на десять процентов. Летальных исходов стало меньше на четыре процента, раненых — на 14 процентов, сообщает ТАСС.

Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали, что в Москве смертность в ДТП с нетрезвыми водителями выросла на десять процентов по сравнению с 2019 годом. При этом количество аварий с пьяными водителями и число раненых осталось на прежнем уровне.

Читайте также: В ГИБДД Москвы подсчитали нарушения водителей машин каршеринга

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