Глава ГИБДД раскрыл особенности нового экзамена на права

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Руководитель ГИБДД России Михаил Черников рассказал, в чем будут заключаться особенности экзаменов на получение водительских прав в рамках новой редакции административного регламента, который должен вступить в силу с апреля 2021 года.

Как отметил Черников, новый экзамен дает расширенные возможности для проверки знаний — не только теоретических, но и практических. При этом навыки вождения будут проверяться в меньшей степени на площадке и в большей степени — в реальных условиях.

Глава ГИБДД подчеркнул, что несмотря на сокращение этапа площадки в экзамене, расширенная линейка упражнений даст «возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен».

При этом Черников напомнил, что в России ежегодно гибнут в авариях более 700 молодых водителей «при полученном низком знании и умении», сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что инспекторы ГИБДД начнут использовать новые приборы для выявления алкоголя и наркотических веществ у водителей.

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