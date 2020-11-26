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Цены на нефть начали снижаться после достижения максимума с марта
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Цены на нефть начали снижаться после достижения максимума с марта

Юлия Ямпольская

Экономика

Мировые цены на нефть начали снижение более чем на один процент в четверг, 26 ноября. По данным торгов, нефть дешевеет после роста стоимости в течение четырех дней, в результате которого был достигнут максимум с 6 марта 2020 года.

Так, по состоянию на 13:06 по московскому времени цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,28 процента, и составляла 47,91 доллара за баррель,

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI также снизилась на 1,36 процента, до 45,11 доллара за баррель.

В целом рост цен обеих сортов нефти с начала недели составляет порядка 7-8 процентов. Оптимизм инвесторов связан с результатами испытания вакцин от коронавирусной инфекции. Рынки считают, что вакцинация поможет ограничить распространение COVID-19, что станет положительным фактором для всей мировой экономики.

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