Рубль укрепился к доллару и евро на Мосбирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Во вторник вечером, 24 ноября, американская и европейская валюты снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Так, к 19:00 по столичному времени курс евро расчетами «завтра» упал на 5,91 копейки — до 90,1 рубля. Тем временем курс доллара ослабел на 4,68 копейки и составил 75,9 рубля.

Ранее этим днем стоимость нефти Brent превысила 47 долларов за баррель впервые с 6 марта 2020 года.

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