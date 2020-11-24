Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Курс биткоина впервые с декабря 2017 года превысил отметку 19 тысяч долларов
Фото: pixabay.com/ru

Курс биткоина впервые с декабря 2017 года превысил отметку 19 тысяч долларов

Юлия Захарова

Экономика

Биткоин превысил отметку в 19 тысяч долларов впервые с декабря 2017 года. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Как уточняется, к 13:06 по московскому времени стоимость криптовалюты выросла на 2,80 процента и составила 19 042 доллара, на бирже Binance биткоин подорожал на 2,42 процента, поднявшись до 19 092 доллара. В последний раз цена свыше 19 тысяч долларов фиксировалась 16 декабря 2017 года.

По словам директора центра социальных матричных технологий «Социома» Владимира Панушкина, к росту криптовалюты привели изменения в политической и экономической сферах, которые произошли в мире после прихода к власти в США Дональда Трампа.

— Сегодняшняя неразбериха с результатами выборов 2020 года только подогревает напряжение. Конечно, движение вверх будет неравномерным и будут периодические, порой очень значительные корректировки. Но пандемические требования дистанцирования и приближающаяся вакцинация изменят финансово-экономические расклады, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в перспективе стоимость биткоина может увеличиться и до 25 тысяч долларов, передает РИА Новости.

Напомним, неделю назад стоимость криптовалюты превысила 17 тысяч долларов. Такая цена сформировалась впервые с января 2018 года.

Читайте также: «Этап трансформации»: эксперты объяснили, зачем нужен цифровой рубль

торгикриптовалютабиткоин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

75 лет Нюрнбергскому трибуналу: в чем справедливость, брат?

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как спасти антибиотики и человечество

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Слава и позор миротворческих миссий

Все мнения
О проекте