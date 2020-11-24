Курс биткоина впервые с декабря 2017 года превысил отметку 19 тысяч долларов

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Биткоин превысил отметку в 19 тысяч долларов впервые с декабря 2017 года. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Как уточняется, к 13:06 по московскому времени стоимость криптовалюты выросла на 2,80 процента и составила 19 042 доллара, на бирже Binance биткоин подорожал на 2,42 процента, поднявшись до 19 092 доллара. В последний раз цена свыше 19 тысяч долларов фиксировалась 16 декабря 2017 года.

По словам директора центра социальных матричных технологий «Социома» Владимира Панушкина, к росту криптовалюты привели изменения в политической и экономической сферах, которые произошли в мире после прихода к власти в США Дональда Трампа.

— Сегодняшняя неразбериха с результатами выборов 2020 года только подогревает напряжение. Конечно, движение вверх будет неравномерным и будут периодические, порой очень значительные корректировки. Но пандемические требования дистанцирования и приближающаяся вакцинация изменят финансово-экономические расклады, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в перспективе стоимость биткоина может увеличиться и до 25 тысяч долларов, передает РИА Новости.

Напомним, неделю назад стоимость криптовалюты превысила 17 тысяч долларов. Такая цена сформировалась впервые с января 2018 года.

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